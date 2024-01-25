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Sri Lanka'da Duruthu Perahera Festivali Büyük Geçit Töreniyle Kutlandı

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Sri Lanka'nın Kelaniya kentinde düzenlenen Duruthu Perahera festivali, büyük geçit töreniyle kutlandı. Dansçılar, akrobatik ateş sanatçıları ve süslenmiş fillerin yer aldığı gösteri, turistlerin ve izleyicilerin ilgisini çekti.

KOLOMBO, 25 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kelaniya kentindeki bir tapınakta düzenlenen Duruthu Perahera festivali, Salı gecesi gerçekleştirilen büyük geçit töreniyle kutlandı.

Festival, dansçıların, akrobatik ateş sanatçılarının ve süslenmiş fillerin yer aldığı muazzam bir gösteriyle izleyenleri büyüledi. Bu etkinlik, adanın dört bir yanından gelen çok sayıda turist ve izleyicinin ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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