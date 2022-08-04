SPOR Serkan Özbalta: Bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içindeyiz

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 'Hem ülke futbolu adına hem de bulunduğumuz bu şehirde bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız' dedi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, çabukluk ve taktik çalışması yaptı. Takımın yeni transferi Sarper Çağlar da takımla beraber idmanlara başladı. Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Serkan Özbalta, Hatayspor'da bulunmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi. Hatayspor'un Süper Lig'de iki yıldır çok ciddi başarılara imza attığını söyleyen Özbalta, 'Hem ülke futbolu adına hem de bulunduğumuz bu şehirde bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olduğum için son derece mutlu olduğumu söylemek isterim' dedi.

"SÜRATLE O MAKASI KAPATIYORUZ"

Yeni transferlerin de takıma adapte olmaları adına büyük gayret gösterdiği belirten Özbalta, 'Günümüzde sistematik bir şekilde oynamayan takımların çok sıkıntılar yaşadığını gördük. Bu bütün kuruluşlarda, kurumsal kulüplerde veya yapılarda böyle. Sistematik bir düzen oynayan, organizasyonları olan, oyunun içinde felsefesi olan takımlar için tabii ki yeni gelen oyuncuların hazırlanması ve bizim onlardan istediğimiz zihinsel olguların oluşması için biraz zamana ihtiyacımız var. Fiziksel olarak hazır değiller. Bizim oynatacağımız oyuna adapte olma anlamında tabii ki eksikleri var ama çok da ciddi gayretleri var bunların yanında. Yani oynattığımız oyunu iyi algılıyorlar. Hem teorikte paylaşıyoruz hem de sahada pratikte paylaştığımız şeyleri anlıyorlar. Süratle o makası, o açığı kapatıyoruz" diye konuştu.

"İLK HAFTAYI BAY GEÇMEK, KÜÇÜK BİR AVANTAJ"

Ligde ilk haftayı bay geçireceklerini ve bu durumun kendileri açısından avantaj olduğunu aktaran Özbalta, "Takımın hazırlanması, yeni katılan oyuncularımızın hem arkadaşlarıyla kaynaşması hem şehre motive olması, tesise, evine burada oynanacak oyuna motive olması açısından bir hafta bir haftadır. Çünkü gerçekten bir antrenmanın bile önemi olduğu bu modern futbolda bizim için küçük bir avantajdır. Bu başımıza geldi, güzel. Bunu değerlendirmeye çalışacağız ama çok çok büyük bir avantaj mı? Hayır? ifadelerine yer verdi.

Özbalta, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek ince eleyip sık dokudukları bir transfer dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

KARDEŞLER: HATAYSPOR'LA DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM

Hatayspor'da çıkış yakalamak istediğini söyleyen yeni transferi Erce Kardeşler de, hedefinin kulübüne para kazandırarak Avrupa'ya transfer olmak olduğunu söyleyerek, 'Yaşım biraz genç görünebilir ama futbolda asla yaş önemli değildir. Sadece performans önemli. Trabzonspor'da da şampiyonluklar yaşadım. Kupalar kazandım. Bunun vermiş olduğu da bir hırs var. Açıkçası kupalar kazanmak insanı inanılmaz şekilde motive ediyor. Hatayspor'la da kupalar kazanmak istiyorum. İki yıldır çok iyi bir ivmesi var Hataysporumuzun. Umuyorum ki biz de bu sene üstüne koyarak Hataysporumuzu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

VARGA: HATAYSPOR TÜRKİYE'DE KENDİSİNDEN SÖZ ETTİREN BİR TAKIM

Yeni transfer edilen kanat oyuncusu Kevin Varga da, konuşmasında; 'Hatayspor'a geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden de daha önceleri Hatayspor'a rakip olma şansım olmuştu. O zaman güçlü bir ekibe karşı oynamıştık. Hatayspor, Türkiye'de kendisinden söz ettiren bir takım. Hedefimiz belli, ilk on arasına girebilmek. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Doğru yerdeyim, diyebilirim. Buranın insanları gerçekten çok sıcak. Lig kalitesi diğer taraflardan bana göre daha iyi. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum' dedi. (DHA)