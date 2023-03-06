SPOR Seremoniye depremzede çocuklarla çıktılar

Seremoniye depremzede çocuklarla çıktılar

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor, sahasında oynayacağı Eskişehir Yunusemrespor karşılaşması öncesinde sahaya depremzede çocuklarla çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Burdur'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzede çocuklar, Burdur Maküspor ile Eskişehir Yunusemrespor karşılaşmasında futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Burdur Maküsporlu futbolcular sahaya 'Geçmiş olsun Türkiye'm' yazılı tişörtlerle çıkarken; karşılaşma öncesinde depremzede bir çocuk hakemle birlikte takım kaptanlarına top kale seçimini yaptırdı. Depremzede çocuklar daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Burdur Maküspor taraftarları karşılaşmada depremden etkilenen illerin isimlerini okudu. Karşılaşmayı Burdur Maküspor 5-1 kazanırken; maç sonrasında da depremzede çocuklar sahaya inerek futbolculara formalarını imzalattı. Burdur Maküsporlu futbolcular galibiyet pozunu depremzede çocuklarla birlikte verdi.

MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, sosyal medya hesabından maçla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Türkiye'yi derinden hüzne boğan felaketin ardından futbol ve Burdur Maküspor kaldığı yerden yeniden başladı. Burdur'umuzda misafir ettiğimiz deprem bölgesinden ailelerin çocukları da bu maçta hem seremonide hem de şeref tribününde yerlerini aldılar. Onların mutluluğu bütün skor ve sonuçlardan daha önemliydi." (DHA)