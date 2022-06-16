Soylu: "Hani evrensel hukuk kuralları"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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"Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan...
" Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun kamuoyuna duyurulması programında konuştu. (1)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel