Söyleşi: Belçikalı Uzmana Göre Çkp Yön ve Liderlik Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

Alex James Wright, Severine Perronnet, Pan Geping

BRÜKSEL, 5 Ekim (Xinhua) -- Yakın geçmişte Xinhua'ya özel bir röportaj veren Belçikalı ziraat mühendisi Francois Serneels'a göre, yön ya da liderlik, Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) en iyi tanımlayan kelimeler. Belçika'daki Hainaut Eyaleti Tarım Bilimi ve Tarımsal Sanayi Merkezi (CARAH) için çalışan Serneels, "Fransızca'da yön iki anlama gelir. Biri ulaşmak istediğiniz çizgi veya hedef. Bir diğeri ise o hedefe ulaşacak grup üzerindeki gücünüzün yönetimidir" dedi. Serneels, patates bitkisindeki hastalıkların patates mahsullerini öldürmesini önlemek için son 20 yılını Çinli tarım uzmanları ve çiftçilerle birlikte çalışarak geçirdi. 2018'de Çin hükümeti tarafından Çinli tarım uzmanlarıyla yaptığı kapsamlı işbirliğinden dolayı ödüllendirildi ve "Çin'in 40 Yıllık Reform ve Dışa Açılım Sürecindeki En Etkili 40 Yabancı Uzman" arasına girdi. 1999 yılında Serneels'in Çin ziyaretinden sonra başlatılan CARAH ile işbirliği sayesinde yerel bir küf hastalığını önleme sistemi milyonlarca çiftçinin erişebileceği büyük bir dijital sisteme dönüştürüldü.

CARAH'nin Belçika'daki faaliyetinin yalnızca birkaç bin hektarla sınırlı olduğunu belirten Serneels, Çin ile son 20 yılda patates mahsulleri alanında yapılan işbirliği sonucunda milyonlarca hektarda faaliyet gösterildiğini söyledi. Serneels, "Çin'in gelişim stratejisinde çok ilginç bulduğum bir şey, bazı projelerin pilot boyutu. Küçük ölçekli pilot proje geliştiriyorlar. Birkaç yıl deniyorlar ve işe yararsa, büyütüyorlar. Bu da çok iyi sonuçlar veriyor" dedi. ÇKP'nin gelişimini yakından takip eden Serneels, partinin "iyi ve etkili" olduğuna inanıyor. Serneels, ÇKP'nin Batılı ülkelerde bulunmayan ve çoğu insan tarafından kabul edilen "oldukça net bir yön", net bir hedef verdiğini söyledi. Serneels'a göre, Batı'nın kesin bir hedefe dahi ulaşamamasının tam aksine, Çin "asil bir hedefe" başarıyla ulaştı ve yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Batı toplumlarındaki iç bölünmelere atıfta bulunan Serneels, "Gerçekten nereye gitmek istiyoruz? Aynı fikirde değiliz. Bazıları sola, bazıları sağa gitmek istiyor. Birçok karar için çok zaman kaybediyoruz ve bu bazen de yanlış kararlar almamıza neden oluyor" diye konuştu. 20 yıldır Çin'deki şehirlerde ve kırsal alanlarda meydana gelen büyük değişim dalgasının yakın bir gözlemcisi olan Serneels, 40 yılı aşkın reform ve dışa açılma sırasındaki gelişme hızı karşısında çok etkilenmiş. Belçikalı uzman, "2000 yılında, Chongqing'den Wuxi'ye gitmek iki gün sürmüştü. Yangtze'de bir gün süren tekne yolculuğu yaptık. Sonra dağ yollarında birkaç saat cipe binmek zorundaydınız. Şimdi ise karayoluyla sadece altı saat sürüyor" dedi. Serneels ve CARAH'deki meslektaşları, Belçika, Çin ve Güney Afrika'yı içeren üçlü bir proje başlatmayı planlıyor. Serneels, "Sadece patatesin verimine odaklanmıyoruz. İnsan sağlığına zarar vermeden verimi artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca biyoçeşitliliğe etki etmemek ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için çalışıyoruz" diye konuştu.