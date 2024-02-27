Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren, bir süre sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Dalveren'in adresine ve iki işyerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 avro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen APP plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.