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Sorgun'da 16 bin 66 öğrenci karne aldı

AA - Şahin Özmen - Güncel
Sorgun'da 16 bin 66 öğrenci karne aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 16 bin 66 öğrenci yaz tatiline girdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 16 bin 66 öğrenci yaz tatiline girdi.

Yeşilyurt İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 16 bin 66 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öcal, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez kesintisiz eğitim yılı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.

Törene Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Şahin Özmen - Güncel

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