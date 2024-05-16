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Sony Music, Teknoloji Şirketlerine Yapay Zeka İçin Şarkı Kullanmama Uyarısı Yaptı

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Sony Music, yapay zeka sistemlerini geliştirmek isteyen teknoloji şirketlerine şarkılarını izinsiz kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Şirket, yetkisiz kullanımın yasal sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Amerikan müzik şirketi Sony Music, teknoloji şirketlerine, yapay zeka (AI) sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Sony Music, 700 firmaya gönderdiği mektupta, "sanatçılarının müziklerinin izinsiz kullanılmış olabileceğine" inanmak için sebepleri olduğunu belirtti.

Aralarında Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketleri, yapay zeka sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları hakkında uyaran Sony Music, yetkisiz kullanımın yasal sıkıntılara yol açabileceğini kaydetti.

Söz konusu mektupta, firmalardan, hangi şarkıların yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanıldığı, şarkılara nasıl erişildiği ve şarkılardan kaç kopya yapıldığı gibi soruları yanıtlamaları istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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