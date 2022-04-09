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Son dakika haber! Sahipsiz köpeklerin kız öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Van'da sahipsiz köpeklerin üniversite öğrencisine saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Van'da sahipsiz köpeklerin üniversite öğrencisine saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyal Tesisleri yakınında yoldan geçen üniversite öğrencisi, sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğradı.

Etrafını saran köpeklerden korkarak kaçan kız öğrenciyi üniversite yerleşkesinde görev yapan güvenlik personelleri kurtardı.

Yara almadan kurtulmayı başaran öğrenciye köpeklerin saldırdığı anlar, üniversitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saldırgan köpekler barınağa götürülecek

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, saldırgan köpeklerin toplatılması için ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Olayın ardından üniversite yerleşkesindeki saldırgan köpekleri toplattıklarını anlatan Allahverdi, şunları kaydetti:

"Saldırgan köpekleri kesinlikle sokaklarda bırakmıyoruz. Şu ana kadar yasaklı ırklar arasında yer alan 40'ı pitbull olmak üzere 65 saldırgan köpeği barınağımıza getirdik. Ekiplerimiz sürekli sahada. Üniversite bölgesi için ayrı ekip kurduk. Öğrencimize saldıran köpekleri de kısa süre içerisinde yakalayıp barınağa getirdik. İhbar alır almaz bölgede çalışma başlattık. Şu an ekiplerimiz yeniden aynı bölgede çalışmalarını sürdürüyor."

Son dakika haber! Sahipsiz köpeklerin kız öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Sahipsiz köpeklerin kız öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Sahipsiz köpeklerin kız öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

AA / Güncel

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