Son Dakika: Otomotiv sektöründe dev bir adım daha! Temel atıldı, Türkiye'nin ilk batarya fabrikası kuruluyor
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Son dakika: Türkiye'nin ilk batarya üretim kampüsünün temel atma töreni, Gemlik'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk" dedi.
Gemlik'te, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Kampüs 2024'te ilk üretimine başlayacak.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor" dedi.
Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız.
Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi. 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.
Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz. Türkiye'de, kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız."
"Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafi konumuyla altyapısıyla genç, nitelikli nüfusuyla siyasi istikrarı ve güçlü liderliğiyle Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahiptir." diye konuştu.
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