Son Dakika: Otomotiv sektöründe dev bir adım daha! Temel atıldı, Türkiye'nin ilk batarya fabrikası kuruluyor

Gemlik'te, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Kampüs 2024'te ilk üretimine başlayacak.

"GEMLİK TESİSLERİNDE HER 3 DAKİKADA 1 ARAÇ ÜRETİLİYOR"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor" dedi.

"2025'TEN İTİBAREN TOGG'U TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız.

"MUHALEFET MİLLİ DURUŞ GÖSTEREMEDİ"

Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi. 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz. Türkiye'de, kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız."

"YAPACAKLARIMIZ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

"Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafi konumuyla altyapısıyla genç, nitelikli nüfusuyla siyasi istikrarı ve güçlü liderliğiyle Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahiptir." diye konuştu.