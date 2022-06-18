Son Dakika | İSKİ'den Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin İptaline İlişkin Açıklama: "Zemini, Tesis İnşaatına Uygun Değildi, Maliyeti Yüksekti, Deşarj Noktası Haliç'ti"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin iptaline ilişkin, 10 maddeden oluşan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İptal edilen tesisin zemini, tesis inşaatına uygun değildi. Böylelikle tesis maliyeti kadar zemin iyileştirmesi için para harcanacaktı. Haliç'e arıtılmış dahi olsa atık su verilmemesi öngörülmüş olmasına rağmen, yapımı iptal edilen tesisin deşarj noktası Haliç'ti" açıklamasını yaptı.

İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde Haliç'in su kalitesi ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının durdurulmasına ilişkin yorumlar olduğu belirtildi. "Halihazırda Haliç'in su kalitesi 1. sınıftır. Tesisin iptali de Haliç'i kirletmek şöyle dursun Haliç'i korumuştur" bilgilendirmesinden sonra Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının iptal gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

İSKİ açıklaması şöyle:

"- Halihazırda Haliç'e hiçbir noktadan atık su girişi olmamasına ve 1999 yılına ait Atıksu Master Planı'na göre, Haliç'e arıtılmış dahi olsa atıksu verilmemesi öngörülmüş olmasına rağmen yapımı iptal edilen tesisin deşarj noktası Haliç'tir.

- Bölgenin atık suları, herhangi bir kapasite ve Haliç'i kirletme riski olmadan, Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesislerinde tesislerinde arıtılmaktadır.

Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesisleri, yapılan ihaleler kapsamında, biyolojik arıtmaya çevrilmektedir. Baltalimanı'nda çalışmaların yüzde 90'ı aşkın kısmı tamamlanmıştır. Yenikapı'da da çalışmalar yetkili makamlardan alınacak izinlerden sonra başlayacaktır.

"MALİYETİ 5 MİLYAR LİRAYI BULACAKTI"

Membran arıtma olarak planlanan Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisi'nin gerek ilk yatırım gerekse de işletme maliyeti oldukça yüksek olacaktı. Yapımı iptal edilen tesisin 5 yıllık işletme ve 5 yıl sonraki membran değişimi dahil toplam maliyeti 4 milyar lirayı bulacaktı.

Baltalimanı ve Yenikapı'da yerleşim bölgelerinden uzakta arıtılan atıksular, Eyüpsultan'ın merkezine taşınacak; burada koku, gürültü ve çamur problemleri meydana getirecekti. Tesis, bölge halkı tarafından da istenmiyordu.

İptal edilen tesisten çıkan suyun 100 bin metreküpü, bölgedeki yeşil alanların sulanması için düşünülüyordu. Ancak bölgede bu kadar yeşil alan bulunmamaktadır. Mevcut yeşil alanın büyük bir bölümü de tesis yapımı sebebiyle ortadan kaldırılacaktı.

"ARITMA SONRASI ÇIKAN ÇAMURUN NASIL BERTARAF EDİLECEĞİ BELLİ DEĞİLDİ"

İptal edilen tesisten arıtma sonrasında çıkan çamurun nasıl bertaraf edileceği konusu açıklığa kavuşturulmamıştı.

Yapımı iptal edilen Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisi'nin planlanan membran yapısı, tesis kapasitesine uygun seçilmemişti. Böylelikle membranın bir bölümü atıl kalacak ve kullanılmadan devre dışına çıkarılacaktı.

Tesisin batısındaki tramvay hattı, tesise girişte ve ulaşımda ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktı.

İptal edilen tesisin zemini, tesis inşaatına uygun değildi. Böylelikle tesis maliyeti kadar zemin iyileştirmesi için para harcanacaktı."

ANKA / Güncel