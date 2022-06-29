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Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı

Son dakika haberi... SİVAS'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne ait fabrikadaki bir vagonun bojisine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri zeytinyağıyla alanı kayganlaştırarak kurtardı.

SİVAS'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne ait fabrikadaki bir vagonun bojisine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri zeytinyağıyla alanı kayganlaştırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Kadıburhanettin Mahallesi'ndeki TÜRASAŞ içerisinde yaşandı. Fabrikada üretimi yapılan vagonlardan birinin alt tarafındaki boji içine giren kediyi fark eden işçiler, çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkarabilmek için çaba sarf etti. Kedinin sıkıştığı yere zeytinyağı döken ekipler, alanın kayganlaşmasıyla kurtardı. Durumu iyi olan kedi, sokağa salındı.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Türkiye İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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