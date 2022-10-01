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Son dakika haberleri... Rize'de öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

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Son dakika haberleri... Rize'de öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

Son dakika haber... Rize'de öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle arayıp yangın ihbarında bulundukları itfaiye görevlilerini okula çağırıp "İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Rize'de öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle arayıp yangın ihbarında bulundukları itfaiye görevlilerini okula çağırıp "İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Benim Dünyam Çocuk Akademisi öğrencileri, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına "İtfaiye Haftası" dolayısıyla sürpriz yapmak için 112 Acil Servis'i arayıp yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye çalışanları, idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan öğrenci ve öğretmenler itfaiye erlerine çeşitli ikramlarda bulundu.

İtfaiye görevlileri de sürprizden dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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