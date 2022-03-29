Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI - Haberler

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Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre DÜZCE'de, motosiklet önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ardından bisikletliye, daha sonra ise park halindeki otomobile çarptı.

DÜZCE'de, motosiklet önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ardından bisikletliye, daha sonra ise park halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-655 yolu Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Emrah Işık yönetimindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kesgin ile bisikletli Kadir Özçelik'e çarptı. Motosiklet sürüklendikten sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Işık, Ramazan Kesgin ve Kadir Özçelik yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran Kadir Özçelik, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI

Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI

Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI

Son dakika haberi! MOTOSİKLETİN ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN BİSİKLETLİYE ÇARPMASI KAMERADA; 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet, Kaza, Güncel, Haberler

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