Son dakika haberleri | Merzifon'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangında hasar oluştu. Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangında hasar oluştu. Abidehatun Mahallesi Piribaba Caddesi'ndeki Abidehatun İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, okulun çatısında hasara neden oldu. Güncel AA / Hülya Turan İtfaiye Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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