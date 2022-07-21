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Son dakika haberleri! Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberleri! Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı

Son dakika haber... Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 zanlıdan biri Adana'da gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 zanlıdan biri Adana'da gözaltına alındı.

Müslüm Başak'ın (34) Tömük Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde 26 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari D.T'nin (22) Adana'da saklandığı adresi tespit etti.

Jandarma ekipleri, polisin de desteğiyle adrese düzenlediği operasyonda D.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari zanlı M.M.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Güncel

Müslüm Mersin Adana Güncel Haberler Son Dakika

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