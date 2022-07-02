Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.???????
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında ekiplerin A.K'nin (40) aracında, evinde ve iş yerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, 42 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri, 130 cinsel içerikli ürün, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel