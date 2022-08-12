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Son dakika haberleri... Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2)

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Son dakika haberleri... Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2)

Son dakika haber: HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokakta tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isterken bir evin önündeki odunların üzerine düşerek tutuşturan Gökay Çavdıran (31) kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Dr.

HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokakta tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isterken bir evin önündeki odunların üzerine düşerek tutuşturan Gökay Çavdıran (31) kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanenin yara ve yanık merkezinde hayatını kaybeden Çavdıran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kuşadası'na gönderildi.Polis, Çavdıran'ın kıyafetlerinin nasıl tutuştuğunun belirlenebilmesi için olayın meydana geldiği İmam sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Devlet Hastanesi Kuşadası İstanbul Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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