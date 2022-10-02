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Son dakika haberleri | Karamollaoğlu: Yeni Bir Başlangıç ve İnşa Süreci İçin Kararlılıkla Yolumuza Devam Ediyoruz

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Son dakika haberleri | Karamollaoğlu: Yeni Bir Başlangıç ve İnşa Süreci İçin Kararlılıkla Yolumuza Devam Ediyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, "Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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