Son dakika haberleri: KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın

AA - Neal Raymond Waters - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.

Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması

Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına kadar ulaştı.

AA / Neal Raymond Waters - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Kaliforniya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title