Son dakika haberleri: KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın
AA - Neal Raymond Waters - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.
Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması
Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına kadar ulaştı.
AA / Neal Raymond Waters - Güncel