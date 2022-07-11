Son dakika haberleri: KALİFORNİYA - Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın Son dakika haberlerine göre Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangının Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına ulaşması Ormanlık alandan yükselen alevler ve dumanlar ABD - Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına kadar ulaştı. AA / Neal Raymond Waters - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Kaliforniya Güncel Haberler Son Dakika

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