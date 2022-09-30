Son dakika haberleri | İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı Güncel Haberler Son dakika haberi... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldığı, iki kişiyi de yaraladığı bildirildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldığı, iki kişiyi de yaraladığı bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Celezon Mülteci Kampı'nda bir eve baskın düzenleyerek 17 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri ayrıca mülteci kampındaki bir araca gerçek mermiyle ateş açarak iki yolcuyu yaraladı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda da 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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