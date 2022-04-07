Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor

ANKARA (AA) - Bursa- Ankara kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili biri tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sürücüsü F.E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, araçları kazada hasar gören bazı kişilerin davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi.

Araçları hasar gören kişilerin taraf olmadığını dile getiren sanık avukatı, davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Söz verilen sanık F.E, "Kaza bilerek ve isteyerek olmadı. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davaya katılma talebinde bulunanların, dosyada taraf olmamaları ve gerçekleşen kazada maddi hasar dışında herhangi bir zarar görmemeleri nedeniyle katılma taleplerinin reddinde karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, 12 Mart 2021'de, F.E. yönetimindeki 06 CHS 523 çekici ve 18 AAJ 361 dorse plakalı tır, karşı şeride de geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü F.E. ise tutuklanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, söz konusu çekicinin sistem sorgusunda 2 Mart 2021'de Samsun'da Karayolları Trafik Kanunu'nun (kamyon çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak) maddesinden işlem yapılarak trafikten men bilgisinin POLNET sistemine girildiği, 7 günlük izin süresi bitiminde bu eksikliğin giderilmediği ve bu nedenle çekicinin eksiklik giderilinceye kadar trafiğe çıkmasının uygun olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Tırın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önleme adına yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği aktarılan raporda, takografta çekicinin eski plakasının kayıtlı olduğu, aracın kalibrasyonunun yapılmadığı ifade ediliyor.

Raporun sonuç bölümünde, çekici ve dorsenin fren sisteminde hava kaçağı ve "patlamanın" söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların her biri için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, kusurları oranında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.