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Son dakika haberleri | Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberleri | Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 273 sentetik hap, 80 gram metamfetamin, 2,18 gram sentetik uyuşturucu, 6,57 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi K. (35), Sinan K. (27) ve Mehmet Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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