Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda A.G. gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda A.G. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan A.G.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.G., jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terör, PKK, Güncel, Haberler

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