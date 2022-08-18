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Son dakika haberi: Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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Son dakika habere göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkiv'deki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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