Son dakika haberi... TEM Otoyolu'ndaki kaza Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobil, Beylikçayırı rampasında, kasasında ahşap malzeme taşıyan 39 TC 268 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere vurduktan sonra devrildi, kasadaki malzemeler de yola saçıldı. Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ise aracıyla durmayarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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