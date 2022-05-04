Sultan'ın ölümünde polis evde bulunan kişileri arıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultan'ın ölümünde polis evde bulunan kişileri arıyor

Demirören Haber Ajansı - Vuslat Ay - Güncel
 - Güncelleme:
Sultan'ın ölümünde polis evde bulunan kişileri arıyor

Sultan'ın ölümünde polis evde bulunan kişileri arıyorANKARA'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Sultan'ın ölümünde polis evde bulunan kişileri arıyor

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayda, evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşandığı ve yaklaşık 8 aydır B.E.T ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Sultan Irmak'ın evde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sultan Irmak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki toprağa verileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title