Haber : Son dakika haberi! Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

Şişli'de aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

kavga Şişli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title