Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DAKİ 'TARİHİ ESER' OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait 'sihir kitabı' ele geçirildi. ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait 'sihir kitabı' ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli de tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istediği bilgisine ulaşılan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Birecik ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu belirtilen 'sihir kitabı' ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alnıan şüpheli ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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