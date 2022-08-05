Şanlıurfa gündem haberi | ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa gündem haberi | ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa gündem haberi | ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sinan B, ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title