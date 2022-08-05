Şanlıurfa gündem haberi | ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan B, ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Güncel AA / Cuma Sarı Güncel Haberler

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