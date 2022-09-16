Son dakika haberi... Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu A.H.M.M. yakalandı. Operasyonda, zanlıya ait dijital materyallere de el konuldu. ??????? Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Samsun Irak Güncel Haberler Son Dakika

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