Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (3) Son dakika gündem haberi... BAŞSAVCI YAĞCI: SORUŞTURMA BAŞLATILDIMuğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. BAŞSAVCI YAĞCI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Amazon Koyu Bördübet mevkisinde, dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. KILIÇDAROĞLU YANGIN BÖLGESİNE GELİYOR Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30'daki Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni programı erteleyip, Marmaris'teki orman yangını bölgesine gideceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, Bördübet mevkisinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret edip, bilgi alacağı öğrenildi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Necip Topuz 2 Başsavcı Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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