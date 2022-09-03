Son dakika haberi: Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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