Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Damla' isimli keçi, doğum yaptı. Yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' ismi verildi. Sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor" dedi.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe çıkan yangınlarda yaralanan hayvanlar; bölge halkı, hayvanseverler ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince kurtarıldı. Yangın bölgelerinde kurulan ilk yardım çadırlarında ilk müdahalesi yapılan kedi, köpek, eşek, koyun, keçi gibi hayvanlardan birçoğu, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Yangında dumandan etkilenen, başı ile meme kısmında birinci ve ikinci derece yanık olduğu tespit edilen keçi de çiftlikte tedavi edildi. İyileşen keçiye 'Damla' ismi verildi. Çiftlikteki başka keçi ile çiftleşen 'Damla'nın 2 yavrusu da dünyaya geldi. Çiftlikte görevli veteriner hekimlerce yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' adı verildi.

'Damla' ve yavrularının artık hep Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde olacağını dile getiren Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor. Keçi ailesinin bundan sonraki yaşamları emekli Hayvanlar Çiftliği'nde devam edecek. Bizimle birlikte olacaklar" diye konuştu.