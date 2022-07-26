Son dakika haberi! Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Güncel
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Son dakika haberi! Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı

Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı- Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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