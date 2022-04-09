Son dakika haberleri: Kuşadası'nda apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Kuşadası'nda apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Reşat Özberk Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin hızla büyümesi ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Güncel

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