Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru, Kahyalar ve Selinus mahallelerindeki sahillerde bulunan, endemik bitkiler arasında yer alan kum zambakları görenleri kendine hayran bırakıyor. Kum zambaklarını koparmanın 80 bin lira ile 220 bin lira arasında değişen cezası var.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambakları çiçek açmaya başladı. Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde endemik türdeki kum zambağı çiçeğini koparmanın cezası 80 bin ile 120 bin lira arasında değişiyor. Kökünden sökmenin ise 180 bin TL ile 220 bin TL arasında cezası var.

GÖNÜLLÜLERDEN KORUMA ÇAĞRISI

Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin, Çevre Dostu Platformu Sözcüsü Gülbahar Akça ve gönüllü çevreciler Koru sahilinde açan kum zambaklarını yerinde inceledi. Kum zambaklarını korumaya alan gönüllüler ilçe halkına nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koruma çağrısında bulundu.

"BU KOKUYU UNUTMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Tüm halkı kum zambaklarını korumaya davet eden Güldane Şahin, "Bir koklayınca bu kokuyu unutmanız mümkün değil. Sakın koparmayın. Çiçeğini koparırsanız 80-120 bin TL arasında cezası var. Kökünden sökerseniz ise 180 ila 220 bin TL cezası var. Lütfen koruyalım" diye konuştu.