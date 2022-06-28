Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
Son dakika gündem haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde Ö.A'nın evinde H.A, A.D. ve M.A,Y. alkol aldıkları sırada tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.A. tabancayla Ö.A. ve M.A.Y'yi yaraladı.
Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Şüpheli H.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
AA / Mehmet Çetin - Güncel