Son dakika haberi | İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü

Son dakika haberi: İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Palamutçuk Mahallesi Muhtarı Tahsin Bulut, Cevizdibi mevkisinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Tahsin Bulut Beydağ İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title