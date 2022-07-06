Son dakika haberi | İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberi: İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Palamutçuk Mahallesi Muhtarı Tahsin Bulut, Cevizdibi mevkisinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düştü.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel