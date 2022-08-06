İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları - Haberler

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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi hedef alması Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi Yıkılan evden detaylar Gazze kadının feryadı Enkaza dönüşen evden detaylar GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sürüyor.

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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi hedef alması

Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi

Yıkılan evden detaylar

Gazze kadının feryadı

Enkaza dönüşen evden detaylar

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sürüyor. Gazze'nin batısındaki Tel el Hava mahallesinde bir binaya düzenlenen saldırı sonucu dumanlar yükseldi.

AA / Ali Jadallah - Güncel

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