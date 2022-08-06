İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi hedef alması Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi Yıkılan evden detaylar Gazze kadının feryadı Enkaza dönüşen evden detaylar GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi hedef alması Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi Yıkılan evden detaylar Gazze kadının feryadı Enkaza dönüşen evden detaylar GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sürüyor. Gazze'nin batısındaki Tel el Hava mahallesinde bir binaya düzenlenen saldırı sonucu dumanlar yükseldi. Güncel AA / Ali Jadallah İsrail Gazze Güncel Haberler

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