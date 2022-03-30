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Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki bir lisede çalışan Murat Çibik (29), yemekhanede yer alan yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, binmeye çalıştığı sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çibik kurtarılamadı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Haberler

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