Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

AA - Esat Fırat - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahkumlardan 29'unun "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların "fikir ve eylemlerinden" pişmanlık duydukları kaydedildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.

AA / Esat Fırat - Güncel

Ramazan Bayramı, Adalet, Mahkum, Fas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title