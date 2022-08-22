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EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE DARBETTİLER; O ANLAR KAMERADA

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir grubun henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir grubun henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, kentin gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinin Alaçatı Port mevkisinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, eğlence mekanın önünde tartıştığı grup tarafından dövüldü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, grup, tartıştıkları kişiyi tekme- yumruk dövüyor. Grup, yere düşen kişiye tekmeyle vurmayı sürdürüyor. Bu sırada dövülen kişinin bir yakını ise 'Yeter' diye bağırarak grubu durdurmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaçatı Çeşme Güncel Haberler

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