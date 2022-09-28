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Son dakika haberi! Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi! Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesinde B.B'nin (36) evinde arama yaptı.

Aramada kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirildi.

Şüpheli B.B, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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