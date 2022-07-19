Son dakika haberi | Denizli'de eşini bıçakla öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısında

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Uğur Kurban, yeniden hakim karşısına çıktı.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Kurban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Kurban, savunmasında Yargıtay kararının uygulanmasını talep etti.

Sanığın avukatı Hamdi Işıklı, verilen cezanın fazla olduğunu ve müvekkilinin tahrik hükümlerinden azami oranda faydalanması gerektiğini savundu.

Hafize Kurban'ın ailesinin avukatı Adil Demir ise haksız tahrik indirimi verilmesinin, kadın cinayeti faillerine cesaret verdiğini öne sürdü.

Kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen Demir, "Bu, kadın cinayetlerine engel olabilir. Kadına karşı cinayet işlemeyi düşünen, 'Hapishanede çürürüm.' duygusunu hissetmelidir. Bu karar, akıl alacak gibi değil." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yargıtay'ın bozma ilamına direnme yönünde karar verilmesini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyup uymama yönünden inceleme yapmak için duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan sanık hakkında "tasarlayarak eşi öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak eşi öldürmek" suçlamasını "kasten adam öldürmek" olarak değiştirerek sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, daha sonra tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl 4 ay 15 gün hapse çevirmiş ve sanığın "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından ise beraatine karar vermişti.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gitmiş, burada temyiz başvurusu reddedilince dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kurban'a verilen hapis cezasının temyiz istemiyle yapılan inceleme sonrasında karar gerekçesinde makul oranda ceza indirimi yapılmadığını, fazla ceza verildiğini belirtmişti.