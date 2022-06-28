Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı Son dakika haberlerine göre Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi. Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı. Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AA / Muhammed Kaygın - Güncel Çankırı Güncel Haberler Son Dakika

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