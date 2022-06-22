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Son dakika haberi! BM'den Mali'de 132 sivilin öldüğü terör saldırılarına ilişkin soruşturma

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika haberi! BM'den Mali'de 132 sivilin öldüğü terör saldırılarına ilişkin soruşturma

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de 132 sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin soruşturma başlatacak.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de 132 sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin soruşturma başlatacak.

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin iç kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Bankass ilçesine düzenlenen 132 kişinin öldüğü terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Bandiagara'nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Gao'da da son dönemde sivillerin terör kurbanı olduğu anımsatılarak, MINUSMA'nın bu 2 bölgede de saldırılara ilişkin soruşturma yürüteceği kaydedildi.

Mali'de hafta sonu Bankass ilçesinin Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine düzenlenen terör saldırılarında 132 sivil yaşamını yitirmişti.

Hükümet saldırıları şiddetle kınamış, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Yine hafta sonu Gao'da düzenlenen terör saldırısında da 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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