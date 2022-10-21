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Son dakika haberi... Başkentte bir polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra kendini vurdu

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Son dakika haberi... Başkentte bir polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra kendini vurdu

Son dakika haberi: Başkentte polis memuru Serkan Eke, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Başkentte polis memuru Serkan Eke, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ'da yaşanan olayda polis memuru Eke, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve kayınpederinin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis memuru Eke'nin özel harekatta görev yaptığı, 1 ay önce şark görevinden döndüğü belirtildi. Çiftin iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Elmadağ Güncel Haberler Son Dakika

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