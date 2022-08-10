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Son dakika haberi: Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 53 gözaltı

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Son dakika haberi: Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 53 gözaltı

Son dakika haber: ANTALYA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Evler ve otomobillerdeki aramalarda 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 43,47 gram metamfetamin, 5 bin 853 adet ecstasy, 163 yeşil reçeteye tabi hap, 7 adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 4 silah ve 4 mermi, uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 475 TL ile 10 dolar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 53 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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