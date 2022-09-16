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Son dakika haberi | Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi | Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İçinde yabancı uyruklu kadınların bulunduğu aracı durduran ekipler, kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ile kızı A.N. kurtarıldı.

Araçta bulunan B.B. ve A.K. ile suça iştirak ettiği belirlenen Ö.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 3 zanlı, tutuklandı. Yabancı uyruklu kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

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